Нидерланды выделили Украине €4 млн на разминирование

Целью правительственной программы Нидерландов является мир без мин до 2025 года. Сейчас Украина на пятом месте в мире по уровню смертности от мин.

Нидерланды предоставили Украине 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в среду, 11 ноября.

«Мы смогли увеличить нашу поддержку разминирования в Украине в пять раз. Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с самого начала их деятельности. Я был поражен работой их команды, когда посетил пункт разминирования в Новолуганском осенью прошлого года», – говорит посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Правительственная программа Нидерландов на 2020-2024 годы имеет целью мир без мин до 2025 года. Кроме Украины, Нидерланды помогают в разминировании в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Йемене. Разминирование на Донбассе будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust.

Сейчас Украина занимает пятое место в мире по уровню смертности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и третье – по количеству инцидентов с противотранспортными минами. За последние шесть лет на востоке Украины погибло более 750 человек (включая 27 детей), еще 1500 получили телесные повреждения от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Наконец, из-за минирования местные жители потеряли значительные площади сельскохозяйственных земель, которые больше непригодны для обработки.

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