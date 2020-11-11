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19:10 11 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В СНБО требуют от ЦИК результатов выборов

В Украине фиксируется возникновение рисков национальной безопасности из-за недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов.

Центральная избирательная комиссия должна принять меры для немедленного установления и обнародования результатов голосования на прошедших недавно местных выборах. Об этом идет речь в письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, сообщает в среду, 11 ноября, пресс-служба СНБО.

Так, в письме на имя главы ЦИКа Олега Диденко, Данилов отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона «проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными».

«Вместе с тем, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатах выборов», – заявил он.

Данилов в частности напомнил, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИКа от 8 августа 2020 года №163, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам определено 6 ноября 2020 года включительно.

«Вместе с тем, на сегодняшний день, в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены», – отметил секретарь СНБО.

В связи с этим Данилов обратил внимание главы ЦИК на необходимость «принятия неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах и немедленного их обнародования» на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии.

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Тэги: выборы, снбо, цик, результаты

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