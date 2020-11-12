Украинки-арбитры впервые будут работать на матче Лиги наций
Поединок Сан-Марино – Гибралтар войдет в историю – на матче будет работать женская бригада арбитров. Причем вся она будет состоять из украинок.
В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Сан-Марино примет лидера группы D2 команду Гибралтара.
На матче впервые в истории турнира будет работать женская бригада арбитров. Причем вся она будет состоять из украинок во главе с Екатериной Монзуль, сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать Монзуль будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертой выступит Анастасия Романюк.
Ранее главным арбитром на матче Мальта – Латвия (1:1) в Лиге наций была француженка Стефани Фраппар, однако в ее бригаде работали только мужчины.
Отметим, что Монзуль уже работала на матчах сборных – в рамках квалификации Евро-2021 U-21 Литва – Греция (2:0).
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