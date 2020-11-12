Власти Львова хотят судиться с правительством из-за карантина
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня».
«Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня». Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные – абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решение сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали», – сообщил Садовый.
Он отметил, что за выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода.
«И это не история о развлечениях, это – живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?» – спросил Садовый.
Он пообещал сообщить о дальнейших шагах после обнародования решения правительства.
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