В Украине из-за карантина обеднеют 9 млн человек, – ООН
С марта 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует, что по итогам 2020 года Украину ждет худшая за 10 лет рецессия, в результате которой за чертой бедности окажутся более 9 млн украинцев.
Об этом говорится в отчете ООН за октябрь.
Согласно документу, с марта 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.
По данным ООН, в Украине из-за карантина в 40% семей один из членов потерял работу. Еще хуже ситуация сложилась на территориях, пострадавших в результате военного конфликта.
«На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспосабливания для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года», – говорится в сообщении ООН.
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