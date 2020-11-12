В Украине из-за карантина обеднеют 9 млн человек, – ООН

С марта 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует, что по итогам 2020 года Украину ждет худшая за 10 лет рецессия, в результате которой за чертой бедности окажутся более 9 млн украинцев.

Об этом говорится в отчете ООН за октябрь.

Согласно документу, с марта 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.

По данным ООН, в Украине из-за карантина в 40% семей один из членов потерял работу. Еще хуже ситуация сложилась на территориях, пострадавших в результате военного конфликта.

«На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспосабливания для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года», – говорится в сообщении ООН.

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