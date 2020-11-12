Аспирант из Великобритании случайно открыл новый вид динозавров

Аспирант Портсмутского университета Рой Смит обнаружил загадочное существо среди коллекций окаменелостей в Кембриджском музее Седжвика и музее Бута в Брайтоне.

Эти окаменелости были найдены во время раскопок рабочих. Они были собраны, когда добыча фосфатов в Английских топях была на пике между 1851 и 1900 годами.

Удивительное открытие произошло, когда Смит изучал окаменелости акульих шипов. Окаменелости на самом деле были фрагментами челюстей беззубых птерозавров, которые действительно напоминают шипы акульих плавников, но есть много тонких различий, которые позволяют их различить.

«Одной из таких особенностей являются крошечные отверстия, через которые нервы выходят на поверхность и используются птерозаврами. У шипов акульих плавников их нет, но ранние палеонтологи явно упустили эти особенности. Два из обнаруженных экземпляров могут быть идентифицированным как птерозавр под названием Ornithostoma, но еще один экземпляр явно отличается и представляет новый вид. Это палеонтологическая загадка», — подчеркнул ученый.

«К сожалению, этот образец слишком фрагментарен, чтобы служить основанием для определения нового вида. К сожалению, сомнительно, что останки этого птерозавра будут обнаружены, поскольку больше нет обнажений породы, из которой произошли окаменелости. Но я надеюсь, что другие музейные коллекции могут содержать больше примеров, и как только ограничения будут сняты, я продолжу поиски», — добавил Рой Смит.

Научный руководитель Смита, профессор Дэйв Мартилль из Портсмутского университета, говорит: «Эта находка важна, потому что она расширяет наши знания об этих древних и увлекательных летающих доисторических рептилиях, но также демонстрирует, что такие открытия можно сделать, просто повторно изучив материал из старых коллекций».

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