В Варшаве прозошли массовые столкновения граждан с полицией
Во время марша в честь Дня независимости в центре столицы Польши собралось около 150 тыс человек.
Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, сторонники правых сил вышли на митинг. Сначала они планировали акцию в виде автопробега, однако в результате часть людей решила идти маршем по центру Варшавы. Участники марша зажгли файеры, достали флаги Польши и начали скандировать «Наша цивилизация – наши правила».
Впоследствии начались столкновения с правоохранителями, поскольку те призвали протестующих уйти из-за того, что акция была несанкционированная. В полицию начали швырять камни, файеры и петарды. Правоохранители использовали слезоточивый газ. В результате столкновений есть пострадавшие с обеих сторон.
В МВД отметили, что действия полицейских “полностью оправданы”.
Из-за столкновения в Варшаве было приостановлено движение транспорта на части улиц.
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