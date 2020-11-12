В Крыму строят новый водовод для Симферополя

«Власти» Крыма планируют обеспечить рабочий пуск воды с Бештерек-Зуйского водовода в апреле 2021 года.

В аннексированом Крыму активно строят Бештерек-Зуйский водозабор и водовод для нужд Симферополя. Об этом накануне сообщило так называемое «министерство строительства и архитектуры» Крыма.

«Количество рабочих увеличилось до 68, работают в две смены. На данный момент снято 15 км плодородного слоя трассы водовода. Кроме того, разработали траншею, длиной 8 км, – рассказал «министр» Михаил Храмов.

По его данным, на объекте выполнен монтаж 1800 м трубопровода, вместе с тем, одновременно ведется разработка проектной и градостроительной документации.

«На объекте 19 единиц техники. Из материалов завезено 3443 м трубы. Всего спаяно 1886 м трубы», – добавил Храмов.

Ожидается, что в апреле 2021 года будет обеспечен рабочий пуск воды с Бештерек-Зуйского водовода.

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