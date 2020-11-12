Степанов возмутился шуткой Епицентра о карантине

Министр недоволен заявлениями о «72-часовой пятнице» в магазинах и призывает не делать фарс на здоровье людей.

Глава Минздрава Максим Степанов возмутился из-за шутки в соцсетях о 72-часовой пятнице в магазинах как ответе на карантин выходного дня. Об этом он заявил на брифинге в четверг, 12 ноября.

«Вчера меня возмутил в социальных сетях пост от Эпицентра. Как там было – продлим пятницу на 72 часа. Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, то поехали со мной в реанимацию. Покуражитесь перед людьми, которые умирают каждый день… Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают, в том числе, и за контроль, дадут соответствующий ответ на этот фарс, цинизм – так я воспринимаю эти вещи, которые пишутся в социальных сетях», – сказал Степанов.

В свою очередь в Эпицентре заявили, что не собирается менять график работы, сообщает PavlovskyNews.

«В субботу ТРЦ планируют открыть двери для своих посетителей в 8:00, в воскресенье – в 9:00. В выходные дни конец рабочего дня запланирован на 21:30″, – сказано в сообщении.

Отметим, что, согласно распоряжению Кабмина, на выходных работать разрешено только тем ТРЦ, 60% товаров которых относятся к продуктам питания. Эпицентр провозгласил себя в сфере непродовольственного ритейла.

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