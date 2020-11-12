Женщина с COVID-19 родила на улице у закрытой двери больницы

Женщина с положительным тестом на коронавирус родила младенца прямо на земле под закрытой на замок дверью больничного корпуса.

В Черкассах женщина родила младенца на улице под закрытой дверью больницы, из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТСН.

Житель Черкасс Александр Киркич привез жену рожать в областную больницу, где принимают с положительным тестом на COVID-19. В дороге он звонил врачу, которая должна была принимать роды, если бы не COVID-19. Та в свою очередь подняла на ноги свою коллегу, работающую в этой больнице. Но отделение для коронавирусных больных ночью было закрыто.

«У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала», – рассказал Александр.

Роды уже начались, поэтому мужчина расстелил свою куртку прямо на земле. Врач успела приехать из дома и принять роды на улице. Мужчина очень благодарен врачу, которая успела доехать из дома и принять роды на улице. Дверь больничного корпуса наконец открылась, когда отец уже держал новорожденного на руках.

«Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую коляску. Она не могла сесть, она была в брюках, брюки приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они не спеша пошли. Знаете, что меня больше всего удивило? Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо», – поделился муж роженицы.

В областной больнице роды на земле называют неординарной ситуацией. Говорят, что женщине стоило вызвать скорую помощь. А молодой отец будто бы ошибся и пошел к общему приемному отделению, а надо было в перинатальное. А уже оттуда направили бы к коронавирусному.

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста поясняет, что задержка с персоналом случилась потому, что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную униформу. В больнице обещают провести служебное расследование.

Тэги: больница, роды, черкассы, беременная, covid-19