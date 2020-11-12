В Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17

После выступлений защиты россиянина Пулатова в суде выступят нидерландские прокуроры.

В Нидерландах в четверг, 12 ноября, возобновилось судебное заседание по делу о сбитом над Лонбассом в 2014 году пассажирском авиалайнере рейса МН17.

На сегодняшнем заседании выступит сторона обвинения.

Как сообщил прокурор Тейс Бергер, защита россиянина Олега Пулатова подала около 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований.

«На прошлой неделе защита от лица Пулатова представила около 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований. Более того, суд еще должен принять решение по 80 поданным ранее [прокуратурой и защитой] ходатайствам», – приводит слова прокурора ТАСС.

Бергер отметил, что ряд ходатайств должны быть удовлетворены с целью установления правды, поскольку осуждение невинного человека не в интересах ни прокуратуры, ни суда, ни родственников погибших.

«Однако должны быть установлены и определенные ограничения», – добавил прокурор.

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