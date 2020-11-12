В Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17
После выступлений защиты россиянина Пулатова в суде выступят нидерландские прокуроры.
В Нидерландах в четверг, 12 ноября, возобновилось судебное заседание по делу о сбитом над Лонбассом в 2014 году пассажирском авиалайнере рейса МН17.
На сегодняшнем заседании выступит сторона обвинения.
Как сообщил прокурор Тейс Бергер, защита россиянина Олега Пулатова подала около 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований.
«На прошлой неделе защита от лица Пулатова представила около 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований. Более того, суд еще должен принять решение по 80 поданным ранее [прокуратурой и защитой] ходатайствам», – приводит слова прокурора ТАСС.
Бергер отметил, что ряд ходатайств должны быть удовлетворены с целью установления правды, поскольку осуждение невинного человека не в интересах ни прокуратуры, ни суда, ни родственников погибших.
«Однако должны быть установлены и определенные ограничения», – добавил прокурор.
Новости по теме
Суд в Нидерландах на этом этапе расследования рассмотрит требования компенсации со стороны родственников погибших.
После запуска ракеты сепаратисты предположили, что сбили украинский военный самолет, свидетельствует из их переговоров.
В Нидерландах стартовал судебный процесс над четырьма фигурантами дело о сбитии самолета над Донбассом в 2014 году.