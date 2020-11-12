Авиакатастрофа МАУ: виновным грозит до трех лет

Расследование сбивания украинского самолета в Иране ведется по статье об убийстве по неосторожности. Кроме того, украинскую сторону не допустили к допросу подозреваемых.

Максимальное наказание для виновных в катастрофе самолета МАУ, который сбили 8 января в Иране, составляет три года заключения. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в интервью изданию Цензор.нет, которое было опубликовано в четверг, 12 ноября.

«Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказания за неумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предполагает до 3 лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших», – объяснил замгенпрокурора.

Мамедов подчеркнул, что открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственны за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

«Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-либо из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы», – добавил он.

Мамедов также сообщил, что военная прокуратура Ирана не допустила Украину к допросу подозреваемых, сославшись на государственную тайну.

«Очевидно, что нет (не допросили – ред.). Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну. Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных лиц, среди которых кроме иранцев также граждане Украины, Канады, Европейского Союза, Афганистана не может быть государственной военной тайной», – сказал Мамедов.

При этом он сообщил, что на переговорах в Тегеране иранская сторона пообещала предоставить все ответы на украинские запросы.

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