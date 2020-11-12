Папа Римский призвал молится за то чтобы на роботы и ИИ служили на благо человечеству

Технологии искусственного интеллекта могут служить на благо людей, если будут использоваться правильно, отметил глава Католической церкви.

Папа Римский Франциск призвал верующих по всему миру молиться о том, чтобы роботы и искусственный интеллект «правильно служили человечеству». Его видеопослание с молитвенными прошениями на ноябрь 2020 года было опубликовано на YouTube.

Понтифик подчеркнул, что искусственный интеллект и роботы могут помочь изменить мир к лучшему, если технологии будут использоваться правильно. В противном случае технический прогресс приведет к усилению неравенства и, возможно, к глобальным вызовам для всей планеты.

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