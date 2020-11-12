Первый вице-спикер Рады Стефанчук заразился коронавирусом

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

«Положительный настрой изменился положительным тестом. Не спасли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя», — написал Стефанчук.

Он попросил всех, с кем в последнее время контактировал, внимательно отнестись к состоянию здоровья. Накануне стало известно о COVID-19 у председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее COVID-19 заболели президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Они находятся в больнице Феофания: по словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, «там лучше условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией».

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