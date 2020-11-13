В Египте разбился вертолет с миротворцами

Неподалеку курортного городка Шарм-эль-Шейх в Египте разбился военный вертолет с миротворцами многонациональных сил.

Восемь военнослужащих миротворческих сил, в том числе шесть американцев, погибли в результате катастрофы.

Одному человеку удалось выжить, сообщает CNN со ссылкой на информацию Вооруженных сил коалиции.

По предварительной информации, среди погибших шестеро граждан США, гражданин Франции и гражданин Чехии.

Сообщается, что «нет информации, которая бы указывала, что катастрофа была чем-то другим, кроме аварии», и продолжается расследование, которое выяснит причину падения вертолета.

Как известно, миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за соблюдением соглашения, которое Египет и Израиль подписали в 1978 году. В состав Международного контингента MFO входят несколько сотен американцев, а также представители 13 других государств, в основном это члены Европейского Союза.

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