НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:42 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Египте разбился вертолет с миротворцами

Неподалеку курортного городка Шарм-эль-Шейх в Египте разбился военный вертолет с миротворцами многонациональных сил.

Восемь военнослужащих миротворческих сил, в том числе шесть американцев, погибли в результате катастрофы.

Одному человеку удалось выжить, сообщает CNN со ссылкой на информацию Вооруженных сил коалиции.

По предварительной информации, среди погибших шестеро граждан США, гражданин Франции и гражданин Чехии.

Сообщается, что «нет информации, которая бы указывала, что катастрофа была чем-то другим, кроме аварии», и продолжается расследование, которое выяснит причину падения вертолета.

Как известно, миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за соблюдением соглашения, которое Египет и Израиль подписали в 1978 году. В состав Международного контингента MFO входят несколько сотен американцев, а также представители 13 других государств, в основном это члены Европейского Союза.

Источник:
Тэги: Египет, вертолет, миротворцы

Новости по теме

Азербайджанские военные сбили российский вертолет

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном.

В Египте показали содержимое древних саркофагов

Ученые впервые показали, что находится в древних саркофагах, которые были найдены накануне в Гизе.

В Египте археологи совершили одно из крупнейших открытий

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты