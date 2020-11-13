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06:48 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США установили мировой антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Согласно данным портала Worldometers, за 24 часа болезнь диагностировал у 161 541 человека, 1190 пациентов умерли.

Десятый день подряд болезнь в США выявляют у более чем 100 тысяч человек. В четверг, 12 ноября, коронавирус диагностировали у 140 543 человек.

США находятся на первом по количеству заболевших коронавирусом и по количеству умерших.

За все время пандемии в США коронавирус диагностировали у 10 873 936 человек, 248 585 умерли.

Во всем мире COVID-19 диагностировали у более чем 53 миллионов, умерли почти 1,3 миллиона человек.

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Тэги: США, коронавирус

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