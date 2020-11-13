Шварценеггер снимется в сериале
Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале для стримингового портала Netflix.
Вместе с Шварценеггером в сериале сыграет Моника Барбаро, которая известна по шоу Смертельное оружие.
В данный момент детали сериала не сообщаются, но журналисты полагают, что речь пойдет о шпионском приключении отца и дочери.
Известно, что сценарий будет писать Ник Сантора, который работал над «Кланом Сопрано».
Шварценеггер будет не только сниматься, но и продюсировать шпионский триллер.
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