Шварценеггер снимется в сериале

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале для стримингового портала Netflix.

Вместе с Шварценеггером в сериале сыграет Моника Барбаро, которая известна по шоу Смертельное оружие.

В данный момент детали сериала не сообщаются, но журналисты полагают, что речь пойдет о шпионском приключении отца и дочери.

Известно, что сценарий будет писать Ник Сантора, который работал над «Кланом Сопрано».

Шварценеггер будет не только сниматься, но и продюсировать шпионский триллер.

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