Шотландия впервые за 25 лет сыграет на чемпионате Европы по футболу

Сборные Венгрии, Словакии и Шотландии по итогам финальных стыковых матчей отбора стали последними участниками чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года.

Команда Венгрии драматично обыграла в финальном стыковом матче Исландию со счетом 2:1. Проигрывая 0:1 с 11-й минуты голы Него на 88-й и Собослаи на 90+2-й минутах принесли ей путевку на Евро-2020.

В другом поединке Словакия выигрывала 1:0 у Северной Ирландии после 17-й минуты благодаря голу Куцки. После того, как на 87-м обороте секундной стрелки Шкриняр забил в свои ворота, Дюриш в дополнительное время принес словакам путевку на турнир — 2:1.

Сравнять счет в концовке своего матча против Шотландии, которую на 52-й минуте вперед вывел Кристи, сумела и Сербия — на 90-й минуте отличился Йович.

И все же, в серии пенальти сильнее оказались скотты — решающий промах у хозяев совершил Митрович. Тем самым Шотландия впервые с ЧМ-1998 вышла на крупный турнир. На чемпионатах Европы команда и вовсе не выступала с 1996 года.

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