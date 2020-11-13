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Главная » Украина » Происшествия
12:22 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве «минировали» Раду

Здание парламента Украины было оцеплено полицией после анонимного сообщения о минировании.

Утро пятницы 13 ноября в Киеве началось с перекрытия подходов к зданию Верховной Рады, после анонимного сообщения о минировании.

На месте работала полиция и спецслужбы.

Взрывчатку в здании парламента правоохранители не нашли.

Сообщается, что возле стен здания или на территории уже нет никаких признаков работы специальных служб. Сейчас главный законодательный орган страны работает в штатном режиме.

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Тэги: заминировали Верховну РАду

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