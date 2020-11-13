В Киеве «минировали» Раду
Здание парламента Украины было оцеплено полицией после анонимного сообщения о минировании.
Утро пятницы 13 ноября в Киеве началось с перекрытия подходов к зданию Верховной Рады, после анонимного сообщения о минировании.
На месте работала полиция и спецслужбы.
Взрывчатку в здании парламента правоохранители не нашли.
Сообщается, что возле стен здания или на территории уже нет никаких признаков работы специальных служб. Сейчас главный законодательный орган страны работает в штатном режиме.
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