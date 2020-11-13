Как добиться хорошего климата в доме

В словах старой доброй песни не зря говорится о том, что главное – это погода в доме.

В словах старой доброй песни не зря говорится о том, что главное – это погода в доме. Многие данным фактом пренебрегают, однако рано или поздно возвращаются к нему как одному из важнейших. Так же добиться того, чтобы в доме было уютно в любое время года?

Для начала, следует определиться с тем, что именно не устраивает в жилище – холод зимой, жара летом, грибок на стенах или избыток влаги. С помощью простых рекомендаций специалистов достичь оптимального результата и побороть любую проблему совсем несложно.

Самостоятельно обратитесь в торговую точку, которая предоставляет услуги по продаже климатической техники. Если вам нужны качественные кондиционеры, сплит-системы или вытяжные системы, то это не проблема. Если вы хотите просто убедиться в том, по карману ли вам обновление дома – то больше в каталоге на сайте где собраны лучшие модели от известных производителей.

Теперь перейдем к тому, какая климатическая техника и для чего нужна в доме.

Первое – это хорошая вытяжка в ванной комнате и на кухне, где концентрируются испарения и невесомые остатки жира и горения. Вытяжная система с лихвой окупит вложения, поскольку ни грибка, ни жирных пятен, ни плесени и гнили в указанных комнатах не предвидится. А это значит, что ремонт отсрочится на долгое время, и это позволит сохранить жилище в отличном состоянии.

Второе – кондиционер. Впрочем, большинство украинцев, как и людей по всему миру, отказались от кондиционеров в пользу сплит-систем, которые не только охлаждают, но и подогревают воздух до необходимых температур осенью или ранней весной, до запуска отопительного сезона. Достаточно выставить комфортные для человека 20 градусов по Цельсию, и в комнате станет приятно находиться вне зависимости от погодных условий.

Третий момент – это достаточное увлажнение воздуха в помещении. Особенно воздух пересушен в домах зимой, когда работают нагреватели или стационарные батареи отопления. Медики утверждают, что именно сухой воздух в комнатах способствует пересыханию слизистых оболочек носа, что в значительной степени снижает защитную способность организма препятствовать возникновению респираторных заболеваний, инфекций и хронических ЛОР-заболеваний. Так что климат в доме в буквальном смысле сохраняет здоровье.

Четвертое – на даче или во время путешествий в трейлере или ином доме на колесах, климат поддерживать тоже довольно просто. Достаточно приобрести мобильный кондиционер, и дни и ночи за городом покажутся не менее комфортными, чем в родном доме.

Вдобавок отметим, что на климат в квартире должное влияние оказывается и такой функционал, как теплый пол, установить который в принципе не такая уж и роскошь, и замена окон, дверей и гарнитуры к ним на энергосберегающие, и специальное напыление на стекла, не пропускающее излишки солнечного света.

Немаловажное значение играет и внешнее утепление – особенно угровых квартир в высотках и частных домов. Без утепления точка росы в окнах и дверях перемещается в жилье, чем провоцирует образование излишней сырости.