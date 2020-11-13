Комитет Рады одобрил законопроект о санкциях для СМИ за отрицание агрессии России

Речь идет о штрафе после первого нарушения и возможности отмены лицензии через суд в случае повторного нарушения.

Интересно, что если это правило нарушил в прямом эфире гость канала, то он не несет ответственности, если журналисты канала устранили нарушение закона. Если работники медиа этого не сделали, Нацсовет принимает меры для наказания СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады. Речь идет о штрафе после первого нарушения и возможности отмены через суд лицензии, в случае повторного нарушения.

Так, в законопроекте № 4188 предлагается запретить «трансляцию выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины».

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