ВУЗы получили новые рекомендации по карантину
Министерство рекомендует учреждениям высшего образования с понедельника вводить смешанную форму обучения.
Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября высшим учебным заведениям проводить обучение по смешанной форме. Об этом написал в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет.
«МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений», – написал Шкарлет.
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