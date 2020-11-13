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Главная » Украина » Общество
18:20 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВУЗы получили новые рекомендации по карантину

Министерство рекомендует учреждениям высшего образования с понедельника вводить смешанную форму обучения.

Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября высшим учебным заведениям проводить обучение по смешанной форме. Об этом написал в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет.

«МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Письмо уже отправлено руководителям учебных заведений», – написал Шкарлет.

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Тэги: вузы, карантин, рекомендации

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