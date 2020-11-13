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20:30 13 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США за сутки более 150 тысяч случаев COVID-19

За сутки в мире выявили около 666 тысяч случаев заражения, более 153 тысяч из них – в США.

В США зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом – 153 496 случаев, свидетельствуют данные Университета Хопкинса.

Всего в США число больных COVID-19 превысило 10,5 млн человек.

При этом за сутки от коронавируса скончались 919 американцев. А с начала пандемии - более 242 тысяч.

Бо данным Университета Хопкинса, за сутки в мире умерло рекордное число пациентов с коронавирусом – более 11,6 тысяч.

При этом в мире зафиксирован и рекорд по случаям заболевания – около 666 тысяч.

Всего коронавирус за все время пандемии выявили у 52,7 млн человек. Скончались свыше 1,29 млн человек.

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Тэги: США, статистика, covid-19

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