Мэр Львова отменил все выходные до конца ноября, чтобы люди могли работать

Мэр Львова Андрей Садовый придумал альтернативу, чтобы не вводить карантин выходного дня.

Сегодня, 13 ноября, на заседании Исполнительного комитета местные власти приняли решение, чтобы сделать все дни до 30 ноября 2020 года рабочими без выходных.

Это принято для ТРЦ, ресторанов, баров, кафе, культурных учреждений, спортзалов, фитнес-центров и рынков на территории города. Теперь все сферы деятельности могут не закрываться, потому что карантин выходного дня невозможно объявить. Таким способом, мэр отменил режим ограничений на выходные дня во Львове, так как выходных, по решению местных властей, до конца месяца не существует.

Как сообщает Садовый на своей страничке в Facebook, у людей должно быть право на работу и он не помнит ситуации, чтобы правительство Украины принимало такие решения и просто «выкидывали» предпринимателей на улицу без средств для существования.

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