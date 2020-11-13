Лукашенко грубо ответил Зеленскому на непризнание
Ранее Зеленский заявил, что будет обращаться к Лукашенко без употребления должности президента.
Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться, чтобы его не назвали просто по имени без должности. Об этом заявил в пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко.
«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского – молчала», – заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, на каком уровне ведется диалог с Зеленским.
Ранее Зеленский заявил, что будет обращаться к Лукашенко по имени-фамилии, без указания президентской должности.
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