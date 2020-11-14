Армяне покидают Нагорный Карабах и сжигают свои дома

Жители районов вблизи Нагорного Карабаха, которые вскоре должны перейти под контроль Азербайджана, покидают территорию и сжигают свои дома.

«Вдоль дорог люди грузили вещи, в одном месте даже разбирали ресторан, причем грузили в машину не только оборудование ресторана, но и окна и двери», – сообщает Русская служба ВВС.

В то же время сообщают, что миротворческий батальон Минобороны России взял под контроль город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в силу 10 ноября и предусматривает передачу под контроль Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

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