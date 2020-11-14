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03:23 14 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тихановская объявила Лукашенко «террористической организацией»

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала.

«Объявляю амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», – говорится в сообщении Светланы Тихановской.

Лидер оппозиции сообщила, что активисты международной рабочей группы уже ведут сбор доказательств преступлений Лукашенко. Кроме того, ведется работа «по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией».

После того, как доказательства преступлений режима будут собраны, оппозиция планирует устроить голосование за обвинение подозреваемых. 20 декабря должен состояться марш с заявлением «народного обвинения», говорится в сообщении Тихановской.

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Тэги: трибунал, Республика Беларусь, Светлана Тихановская

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