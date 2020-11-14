«Йоркширский потрошитель» умер в тюрьме от коронавируса

В тюрьме Франкленд умер серийный убийца Питер Сатклифф, известный как «йоркширский потрошитель», убивший 13 женщин с 1975 по 1980 год.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, пишет The Guardian. Сатклиффу было 74 года. Он отказался лечиться от COVID-19 в больнице. Туда его доставили из тюрьмы, где он отбывал пожизненное наказание.

Сатклифф, бывший водитель грузовика, подрабатывал рытьем могил на кладбищах. Он совершал убийства на территории графства Йоркшир. Он уродовал тела жертв молотком, отвёрткой и ножом. Именно поэтому его назвали «йоркширским потрошителем». Сатклифф считал, что избавляет мир от проституток, хотя проституцией занимались не все его жертвы.

Он заводил знакомство с женщинами увозил их подальше в своей машине, а затем убивал молотком по голове и добивал отверткой и ножом.

Сатклиффа допрашивали девять раз, но каждый раз отпускали. Задержали его случайно в 1981 году — за фальшивые номера на автомобиле. До 2016 года «йоркширский потрошитель» находился в психиатрической больнице строгого режима, затем его перевели в тюрьму.

Тэги: серийный убийца, коронавирус