ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки был установлен рекорд по количеству новых заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.
По данным организации, за последние 24 часа по всей планете заболели 628 136 человек.
Общее число заболевших, по данным ВОЗ, превышает 52 миллиона. Количество летальных случав приближается к 1,3 миллиона.
В первую пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных вошли США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
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