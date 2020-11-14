ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки

За последние сутки был установлен рекорд по количеству новых заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.

По данным организации, за последние 24 часа по всей планете заболели 628 136 человек.

Общее число заболевших, по данным ВОЗ, превышает 52 миллиона. Количество летальных случав приближается к 1,3 миллиона.

В первую пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных вошли США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

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