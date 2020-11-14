Пекин наконец поздравил Байдена с победой, Москва пока ждет

«Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис», – заявил в пятницу, 13 ноября, пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.

После затянувшейся на пять дней паузы Китай официально поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах.

«Мы уважаем выбор американского народа. Наши поздравления господину Байдену и госпоже Харрис», – заявил в пятницу пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь.

Обычно такие поздравления сопровождаются изъявлением радости, пожеланием успехов партнеру и выражением надежды на плодотворное сотрудничество. В данном случае Китай, а фактически лидер страны Си Цзиньпин, просто признал результат выборов.

Еще днем ранее Ван Вэньбинь ограничился заявлением, что итог будет подведен в соответствии с законами и процедурами США.

Очевидно, у Пекина не осталось сомнений в том, что именно Джо Байден в январе вступит в должность президента и иметь дело предстоит в дальнейшем с ним.

Невежливый отказ. Трамп не хочет отдавать власть, но не может повлиять на результаты выборов

Отношения между двумя крупнейшими экономиками важны как для них самих, так и для остального мира. В последние годы они заметно ухудшились. Дональд Трамп развязал торговую войну с китайскими экспортерами и регулярно напоминал, откуда появился Covid-19, называя его «китайским вирусом».

Другими поводами для роста напряженности стали наращивание КНР военной мощи в Южно-Китайском море и притеснение мусульман-уйгуров, живущих на северо-западе Китая.

Пока неизвестно, насколько изменится политика Вашингтона в отношении Китая при Байдене, и изменится ли вообще.

Поздравления Джо Байдену от мировых лидеров пошли потоком уже в прошлую субботу, 7 ноября. Однако в некоторых столицах с ними не спешат. В том числе и в Москве.

«Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», – заявил в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге в пятницу, 13 ноября, журналисты снова спросили его об этом.

«Безусловно, конечно, тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент (России) направит поздравительную телеграмму. В этом плане пока нет никаких новых событий», – ответил Песков.

На уточняющий вопрос, понимают ли в Москве под официальным подведением итогов завершение судебных разбирательств, которые могут затянуться надолго, представитель российского президента фактически ответил утвердительно: «Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Вот как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму».