Мотор Сич отправляет на простой часть работников

Четвертая-пятая часть сотрудников предприятия уйдет в отпуск из-за эпидемиологической ситуации в Запорожье.

Запорожский авиадвигателестроительный завод АО Мотор Сич отправит до конца месяца часть своих сотрудников в простой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на директора компании по связям с общественностью Анатолий Малыш.

«Часть сотрудников Мотор Сич переходят на новый режим работы с понедельника, 16 ноября. До 29 ноября в простое будет вспомогательная часть предприятия: работники отделов и управлений, сотрудники неосновных служб цехов завода и рабочие старше 60 лет», – рассказал Малыш.

По его словам, на простой пойдет «четвертая-пятая» часть из 15 тысяч работников предприятия в Запорожье. В период простоя сотрудникам обещают выплачивать 2/3 от месячного оклада.

«Мы хотим защитить людей. Новый режим связан с ухудшением эпидемиологической ситуации в Запорожье. Город находится в красной карантинной зоне», – добавил он.

На заводе добавили, что это уже второй случай отправки сотрудников на временный простой – ранее меняли режим работы в марте этого года, когда Кабмин ввел карантин по всей карантине.

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