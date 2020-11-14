Черногория вводит жесткий локдаун
Новые карантинные правила предусматривают комендантский час, жесткие ограничения работы магазинов и ресторанов и другие запреты.
Власти Черногории с воскресенья ввели строгий карантин. На территории всей страны будет ограничена работа магазинов и ресторанов, также вводится комендантский час. Соответствующее решение в пятницу, 13 ноября, приняло правительство страны.
Так, правила локдауна в Черногории, которые начнут действовать с 15 ноября, предусматривают:
- Комендантский час с 21:00 до 05:00;
- Запрет на работу магазинов и заведений общественного питания после 20:00;
- Запрет на междугороднее пассажирское сообщение в выходные дни;
- Запрет собираться группой больше четырех человек;
- Запрет на проведение религиозных обрядов в присутствии прихожан.
Накануне сообщалось о выявлении 643 новых случаев коронавирусной болезни за сутки. Общее число больных с начала эпидемии выросло до 25 509, скончались 364 человека. Общее население страны – около 622 тысяч человек.
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