В Раде планируют резкое сокращение штата СБУ
Из нынешних 27 тысяч сотрудников останутся лишь 17 тысяч. Глава СБУ заявил, что это навредит обороноспособности Украины.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов раскритиковал разработанный депутатами законопроект о реформе СБУ, которые предполагает резкое сокращение штата ведомства. Подробности Баканов рассказал в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в пятницу, 13 ноября.
Так, законопроект, по словам Баканова, предусматривает сокращение штата на 37% – с нынешних 27 тысяч сотрудников до 17 тысяч. В СБУ уверены – это навредит обороноспособности страны.
«Предлагается фронтальное сокращение до 17 тысяч человек, то есть 10 тысяч должностей за 3 года. Считаю, что это очень навредит обороноспособности страны. Ведь наши соседи – ФСБ РФ и КГБ Беларуси – имеют суммарно около 220 тысяч сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять и будет ли это эффективно?», – рассказал Баканов.
Он добавил, что в этом варианте СБУ не может говорить даже об аутсорсе, чтобы вывести вспомогательный персонал из состава службы, как это планировалось ранее.
Баканов пояснил, что законопроект предлагает включить в общую численность СБУ все учреждения и организации, которые останутся в управлении службы. Глава службы считает, что это еще один механизм скрытого сокращения, который уменьшает количество должностей для оперативных сотрудников.
Баканов также рассказал, что в начале работы над проектом закона они согласовали базовый принцип, что сокращение штата СБУ должно произойти.
После этого сбалансировали необходимые потребности государственной безопасности и обороноспособности, компенсаторные механизмы и вышли «на оптимальную численность» с постепенным сокращением к 2027 году до 20 тысяч сотрудников.
Эта цифра, по словам Баканова основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях Международной консультативной группы и современных реалиях безопасности.
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