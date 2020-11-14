Украина намерена закупить COVID-вакцину Pfizer

Переговоры о закупке вакцины Pfizer находятся на стадии подписания договоров. Также идут переговоры с другими производителями.

Украина договаривается с американской компанией Pfizer о поставках вакцины от коронавируса, вскоре может быть подписано соглашение, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире шоу Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что Минздрав также контактирует со всеми производителями вакцины, которые проходят завершающий этап клинических исследований.

«Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм», – рассказал Степанов.

Тэги: вакцина, Pfizer, закупка, covid-19