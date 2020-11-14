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17:42 14 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП с такси в Киеве: водителя арестовали

Накануне водитель такси, по данным МВД, уснул за рулем и въехал в остановку с людьми – двое погибли.

Шевченковский райсуд Киева арестовал водителя такси, который накануне въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, сообщает столичная прокуратура в субботу, 14 ноября.

Мужчина арестован на два месяца.

«Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц», – сказано в сообщении.

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Тэги: Киев, суд, дтп, жертвы

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