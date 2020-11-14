Смертельное ДТП с такси в Киеве: водителя арестовали
Накануне водитель такси, по данным МВД, уснул за рулем и въехал в остановку с людьми – двое погибли.
Шевченковский райсуд Киева арестовал водителя такси, который накануне въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, сообщает столичная прокуратура в субботу, 14 ноября.
Мужчина арестован на два месяца.
«Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц», – сказано в сообщении.
Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV
— hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020
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