Во Львове полиция блокировала работу рынков

Правоохранители не запрещают находиться на рынках, но следят за тем, чтобы торговцы не работали.

Возле крупнейших рынков Львова в субботу, 14 ноября, дежурят полицейские патрули, которые следят за тем, чтобы люди не работали вопреки карантину выходного дня, сообщает Zaxid.net.

Такая ситуация по меньшей мере у четырех рынков: Шувар, Краковский, Галицкий перекресток, Южный, а также торговом центре на Сыхове Искра.

Как сообщается, полиция пускает людей на рынки, но следят, чтобы торговцы не работали. Отмечается, что предприниматели не встают за прилавки, боясь штрафов.

В пресс-службе полиции заявили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.

Как сообщает полиция Львовской области, по состоянию на 11:00 к ней поступило 11 сообщений о нарушениях правил карантина.

Там отметили, что правоохранители реагируют на все такие сообщения – проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения – привлекают их к предусмотренной законодательством ответственности. В частности, составляют админпротоколы за ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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