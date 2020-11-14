Во Львове полиция блокировала работу рынков
Правоохранители не запрещают находиться на рынках, но следят за тем, чтобы торговцы не работали.
Возле крупнейших рынков Львова в субботу, 14 ноября, дежурят полицейские патрули, которые следят за тем, чтобы люди не работали вопреки карантину выходного дня, сообщает Zaxid.net.
Такая ситуация по меньшей мере у четырех рынков: Шувар, Краковский, Галицкий перекресток, Южный, а также торговом центре на Сыхове Искра.
Как сообщается, полиция пускает людей на рынки, но следят, чтобы торговцы не работали. Отмечается, что предприниматели не встают за прилавки, боясь штрафов.
В пресс-службе полиции заявили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.
Как сообщает полиция Львовской области, по состоянию на 11:00 к ней поступило 11 сообщений о нарушениях правил карантина.
Там отметили, что правоохранители реагируют на все такие сообщения – проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения – привлекают их к предусмотренной законодательством ответственности. В частности, составляют админпротоколы за ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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