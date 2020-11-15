Министр здравоохранения Украины заболел COVID-19

Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Степанов отметил, что продолжит работать дистанционно, в частности – проводить ежедневные брифинги.

«Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», – отметил глава Минздрава.

Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила «ради собственной безопасности и безопасности близких».

«Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник, и – будьте здоровы», – подчеркнул министр.

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