УЕФА наложил на «Динамо» штраф за несоблюдение противоэпидемических правил
УЕФА наложил на «Динамо» штраф в размере 5 тыс. евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками.
Речь идет о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2), сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, поединок против итальянской команды прошел 20 октября в Киеве на НСК «Олимпийский».
УЕФА отмечает, что болельщики не носили маски, и не соблюдались правила социального дистанцирования.
Также киевский клуб оштрафован на 14 тыс. евро за то, что на стадионе были заблокированы проходы.
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