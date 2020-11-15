УЕФА наложил на «Динамо» штраф за несоблюдение противоэпидемических правил

УЕФА наложил на «Динамо» штраф в размере 5 тыс. евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками.

Речь идет о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок против итальянской команды прошел 20 октября в Киеве на НСК «Олимпийский».

УЕФА отмечает, что болельщики не носили маски, и не соблюдались правила социального дистанцирования.

Также киевский клуб оштрафован на 14 тыс. евро за то, что на стадионе были заблокированы проходы.

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