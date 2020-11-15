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05:23 15 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Вашингтоне прошел «миллионный марш» в поддержку Трампа

Участники устроили шествие по улицам столицы США и высказали поддержку «Трампу, стране и свободным выборам».

«Дональд Трамп встал и боролся за наш народ. Время выступить за него и нашу Конституцию», – призвали организаторы.

Дональд Трамп приехал на марш и поздравил своих сторонников, сообщает The Hill.

Президент остался в своей машине, но медленно проехал мимо толпы, махая рукой участникам митинга.

Участники марша скандировали: «США! США!», – и фотографировали Трампа.

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Тэги: марш, выборы президента США

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