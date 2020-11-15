В Вашингтоне прошел «миллионный марш» в поддержку Трампа
Участники устроили шествие по улицам столицы США и высказали поддержку «Трампу, стране и свободным выборам».
«Дональд Трамп встал и боролся за наш народ. Время выступить за него и нашу Конституцию», – призвали организаторы.
Дональд Трамп приехал на марш и поздравил своих сторонников, сообщает The Hill.
Президент остался в своей машине, но медленно проехал мимо толпы, махая рукой участникам митинга.
Участники марша скандировали: «США! США!», – и фотографировали Трампа.
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