В Беларуси сожгли дачу академика, критиковавшего власти

Неизвестные подожгли дачу члена Национальной академии наук, бывшего директора научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология» Александра Мрочека.

По словам академика, сгорели беседка, часть дома, подвал и баня. «Проще говоря, три независимых друг от друга очага возгорания. Пожарные считают, что это поджог», – рассказал Мрочек.

Сам профессор в это время находился в Витебской области на рыбалке. По его словам, «что-то удалось сохранить, что-то безвозвратно потеряно».

На месте пожара была обнаружена приколотая к стулу скальпелем тряпичная кукла с окровавленными глазами. К ней была прикреплена записка от лица некой женщины с требованием «покаяться» и публично рассказать, «как набивал свои карманы», продавая людям кардиостимуляторы. В конце записки говорится, что дом – «это только начало».

По его словам, открытых угроз до этого он не получал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ по факту умышленного уничтожения либо повреждения имущества, совершенного общеопасным способом.

Сын кардиолога Дмитрий Мрочек сообщил в Facebook, что «приехавшая бригада следователей после магического звонка собралась и уехала».

После силового разгона акций протеста в стране медики РНПЦ «Кардиология» выходили на акции против насилия. Также они поддерживали своего задержанного коллегу, анестезиолога-реаниматолога Олега Черноокого и стояли с его портретами в цепи солидарности. Сам Мрочек выражал сомнения в правдивости официальной статистики по смертности от коронавируса в республике. В конце октября Мрочек написал открытое письмо, в котором раскритиковал власти за угрозу протестующим боевым оружием и за увольнение ректоров медвузов, студенты которых выходили на протесты.

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