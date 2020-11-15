В Украине проходит второй тур выборов мэров: список городов

Украинцы вновь идут на избирательные участки в семи городах. В большинстве из них лидируют действующие мэры.

В семи украинских городах в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

За кресло городских голов будут бороться кандидаты в таких городах:

Одесса: действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от партии ОПЗЖ Николай Скорик

Херсон: бывший мэр Владимир Сальдо и действующий парламентарий из группы За майбутнє Игорь Колихаев

Луцк: советник действующего мэра Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба

Сумы: действующий мэр Александр Лысенко и председатель райрады Вадим Акперов

Украинка: кандидат от партии Слуга народа Оксана Кирилюк и кандидат от Евросолидарности Александр Туренко

Каменец-Подольский: председатель партии ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Мы – каменчане Владимир Мельниченко

Краматорск: действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гонаренко.

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