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15:30 15 Ноября 2020 0 Комментарии
В Украине проходит второй тур выборов мэров: список городов
Украинцы вновь идут на избирательные участки в семи городах. В большинстве из них лидируют действующие мэры.
В семи украинских городах в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
За кресло городских голов будут бороться кандидаты в таких городах:
- Одесса: действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от партии ОПЗЖ Николай Скорик
- Херсон: бывший мэр Владимир Сальдо и действующий парламентарий из группы За майбутнє Игорь Колихаев
- Луцк: советник действующего мэра Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба
- Сумы: действующий мэр Александр Лысенко и председатель райрады Вадим Акперов
- Украинка: кандидат от партии Слуга народа Оксана Кирилюк и кандидат от Евросолидарности Александр Туренко
- Каменец-Подольский: председатель партии ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Мы – каменчане Владимир Мельниченко
- Краматорск: действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гонаренко.
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Тэги: выборы, второй тур
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