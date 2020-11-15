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15:30 15 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине проходит второй тур выборов мэров: список городов

Украинцы вновь идут на избирательные участки в семи городах. В большинстве из них лидируют действующие мэры.

В семи украинских городах в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

За кресло городских голов будут бороться кандидаты в таких городах:

  • Одесса: действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от партии ОПЗЖ Николай Скорик
  • Херсон: бывший мэр Владимир Сальдо и действующий парламентарий из группы За майбутнє Игорь Колихаев
  • Луцк: советник действующего мэра Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба
  • Сумы: действующий мэр Александр Лысенко и председатель райрады Вадим Акперов
  • Украинка: кандидат от партии Слуга народа Оксана Кирилюк и кандидат от Евросолидарности Александр Туренко
  • Каменец-Подольский: председатель партии ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Мы – каменчане Владимир Мельниченко
  • Краматорск: действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гонаренко.
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Тэги: выборы, второй тур

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