Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск

Баку «из гуманистических соображений» согласился предоставить Еревану десятидневную отсрочку.

Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, сообщает Sputnik Азербайджан 15 ноября.

Баку «из гуманистических соображений» согласился предоставить Еревану десятидневную отсрочку, отмечает агентство.

«Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбеджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием», – заявил Гаджиев.

Кроме Кельбаджарского района Армения по соглашению с Азербайджаном должна до 20 ноября освободить Агдамский и территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район. Гаджиев говорит, для этих территорий сроки останутся прежними.

Тэги: Армения, Азербайджан, войска, вывод, Карабах, отвод