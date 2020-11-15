Трамп признал победу Байдена

Трамп утверждает, что якобы были сбои в ночь выборов, когда начался подсчет голосов, и вызваны они были действиями демократов.

Действующий президент США Дональд Трамп написал в Twitter о победе своего конкурента-демократа Джо Байдена на выборах в США, назвав результаты голосования сфальсифицированными.

ицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», — утверждает Трамп.

Он упомянул частную компанию Dominion, кторая производит ПО для голосования Dominion Voting Systems, заявив, что у компании якобы «плохая репутация» и «негодное оборудование».

По словам президента, механические сбои в ночь выборов, когда начался подсчет голосов, вызваны тем, что демократы якобы пытались украсть голоса избирателей.

Еще Трамп, как обычно, назвал выборы по почте «дурацкими».

Twitter уже пометил твиты президента как такие, которые могут содержать недостоверную информацию о фальсификации результатов выборов.

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