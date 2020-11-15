«Роскосмос» хочет выпускать духи и алкоголь под брендом «Поехали!»
Ранее «Роскосмос» заявил, что планирует зарегистрировать в качестве товарного знака слово «Поехали!».
Госкорпорация «Роскосмос» намерена выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком «Поехали!».
Ранее «Роскосмос» заявил, что планирует зарегистрировать в качестве товарного знака слово «Поехали!», которое первый космонавт Юрий Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года перед полётом в космос, а также иные «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.
Заявка на регистрацию фразы «Поехали!» в качестве товарного знака подана «Роскосмосом» в отношении широкого перечня товаров и услуг, сообщил представитель Роспатента. К ним относятся парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.
В настоящее время по заявке проводится экспертиза, которая потребует примерно пять месяцев.
На днях на официальном сайте «Роскосмоса» появились песни главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. В специальном разделе »Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Нас бьют, мы летаем», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».
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