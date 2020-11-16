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02:50 16 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Додон проигрывает выборы президента Молдовы

По данным экзитполов, победу во втором туре президентских выборов в Молдове получит бывшая глава правительства страны Майя Санду.

Если эти прогнозы оправдаются, действующий президент Молдовы Игорь Додон не переизберется на второй срок. Додон вел откровенно пророссийскую политику, в то время как Санду настроена на большее сближение с Западной Европой.

По данным экзитполов, проведенных социологической компанией «Интеллектгрупп», во время выборов Санду набрала 55% голосов, а Додон – 45%. В первом туре граждане страны, живущие за ее пределами, предпочли Санду.

По данным Центральной избирательной комиссии на 21:00 по местному времени, когда закрылись участки, явка составила 52,58%, в то время как в первом туре проголосовали лишь 42,73% избирателей.

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Тэги: выборы президента, Молдова, Игорь Додон

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