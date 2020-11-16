На акциях протеста в Беларуси задержали более тысячи человек
Правозащитники насчитали больше 1100 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси. Большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске.
Согласно списку, который публикует центр «Весна», большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске.
Массовые задержания прошли на «Площади перемен» – так неофициально называют двор, ставший одним из первых центров гражданской активности.
Протестующие собрались у стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко. Позже мемориал был уничтожен. Люди в штатском убрали цветы и лампады, а коммунальщики срезали бело-красно-белые ленты.
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