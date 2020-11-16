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03:29 16 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На акциях протеста в Беларуси задержали более тысячи человек

Правозащитники насчитали больше 1100 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси. Большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске.

Согласно списку, который публикует центр «Весна», большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске.

Массовые задержания прошли на «Площади перемен» – так неофициально называют двор, ставший одним из первых центров гражданской активности.

Протестующие собрались у стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко. Позже мемориал был уничтожен. Люди в штатском убрали цветы и лампады, а коммунальщики срезали бело-красно-белые ленты.

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Тэги: акции протеста, Республика Беларусь

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