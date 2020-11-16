Crew Dragon с экипажем запустили к МКС

Crew Dragon успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС состоится после 27-часового полета по орбите.

Астронавты NASA Шеннон Уокер (Shannon Walker), Виктор Гловер (Victor Glover) и Майкл Хопкинс (Michael Hopkins), а также астронавт JAXA Соичи Ногучи (Soichi Noguchi) отправились к международной космической станции со стартовой площадки 39-A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Их миссия завершится в июне следующего года.

Crew Dragon успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС состоится после 27-часового полета по орбите – это случится примерно через сутки, в 7 часов утра вторника

Тэги: МКС, космос, crew dragon