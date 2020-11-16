Crew Dragon с экипажем запустили к МКС
Crew Dragon успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС состоится после 27-часового полета по орбите.
Астронавты NASA Шеннон Уокер (Shannon Walker), Виктор Гловер (Victor Glover) и Майкл Хопкинс (Michael Hopkins), а также астронавт JAXA Соичи Ногучи (Soichi Noguchi) отправились к международной космической станции со стартовой площадки 39-A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Их миссия завершится в июне следующего года.
Crew Dragon успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС состоится после 27-часового полета по орбите – это случится примерно через сутки, в 7 часов утра вторника
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