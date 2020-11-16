Самая красивая женщина в мире разделась для съемки в рекламе
Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, снялась топлес в рекламе популярной марки.
Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
Американская супермодель палестинского происхожденияа сидит на полу полубоком к фотографу. Она позирует без бюстгальтера в трусах и лакированных ботинках на каблуках. На ней также красный парик и золотая цепь.
Откровенной публикацией Хадид объявила о запуске совместной с брендом Chrome Hearts коллекции футболок и лонгсливов с принтом в стиле тай-дай. По ее словам, всю одежду из новой линейки она изготовила самостоятельно во время карантина.
Отмечается, что все вырученные с продажи вещей средства будут направлены в благотворительную организацию Feeding America, борющейся с голодом во всем мире.
Новости по теме
Минюст США обвинил интернет-гиганта в монополизации рынка поисковой рекламы и подавлении конкуренции.
Немецкий автопроизводитель Audi извинился за рекламу, которая вызвала споры в соцсетях: в рекламе разглядели сексуальный подтекст.
Среди всех рекламных каналов диджитал – единственный показал рост, хотя и очень скромный.