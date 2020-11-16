Самая красивая женщина в мире разделась для съемки в рекламе

Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, снялась топлес в рекламе популярной марки.

Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Американская супермодель палестинского происхожденияа сидит на полу полубоком к фотографу. Она позирует без бюстгальтера в трусах и лакированных ботинках на каблуках. На ней также красный парик и золотая цепь.

Откровенной публикацией Хадид объявила о запуске совместной с брендом Chrome Hearts коллекции футболок и лонгсливов с принтом в стиле тай-дай. По ее словам, всю одежду из новой линейки она изготовила самостоятельно во время карантина.

Отмечается, что все вырученные с продажи вещей средства будут направлены в благотворительную организацию Feeding America, борющейся с голодом во всем мире.

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