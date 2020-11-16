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12:24 16 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада хочет отменить карантин выходного дня

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Поставление рассмотрят завтра, 17 ноября.

«Кабинет министров прибегнул к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству», – заявила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк.

Пока руководить заседаниями Рады из-за коронавируса у спикера Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука будет Кондратюк. На прошлой неделе Разумков издал соответствующее распоряжение.

В Раде создали группу для разработки законов о поддержке бизнеса на время карантина. Нардепы в ходе ее заседания подчеркнули необходимость разработать два документа, а именно, законопроект для поддержки различных отраслей экономики на время карантина выходного дня и соответствующие рекомендации Кабинету министров для необходимых изменений.

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Тэги: отмена карантина выходного дня

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