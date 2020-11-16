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13:10 16 Ноября 2020 Просмотров 563   КомментариевКомментарии

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Великобритании ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Джонсон получил предписание изолироваться из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. По данным издания, это член парламента Великобритании Ли Андерсон.

На данный момент премьер чувствует себя хорошо, симптомов инфекции у него не наблюдается, рассказали в канцелярии. Там добавили, что премьер продолжит работать на Даунинг-стрит, в том числе и руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса.

Джонсон переболел коронавирусом весной. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где трое суток он провел в реанимации. Премьер вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения.

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Тэги: борис джонсон, самоизоляция премьера ВЕликобритании

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